Onde fica o Iêmen? Veja localização e quem são os Houthis, alvos de ataques dos EUA e Reino Unido

Os ataques dos Estados Unidos e do Reino Unido contra rebeldes Houthis no Iêmen — ocorridos na noite de quinta-feira (11) — levantaram vários questionamentos na internet sobre a localização do conflito, os objetivos e a origem dos Houthis.

O país árabe está localizado no Oriente Médio e faz fronteira com a Arábia Saudita (ao norte), Omã (a leste), estreito de Bab el Manded, que o separa de Djibouti (ao sul), além de ser banhado pelo mar Vermelho (a oeste) e pelo Oceano Índico (ao sul).

Legenda: Iêmen é um país árabe que ocupa a extremidade sudoeste da Península da Arábia Foto: Reprodução/Google Maps

A população da região está vivendo uma das crises humanitárias mais graves do mundo. O conflito entre o governo do Iêmen, apoiado pela coalizão dos países do Golfo Pérsico, e os Houthis — também conhecido como Movimento Ansar-Allah — deixou milhares de mortos e feridos, além de ter obrigado 4 milhões de pessoas a deixarem áreas residencias.

Quem são os Houthis?

Legenda: Combatentes houthis recém-recrutados em mobilização para combater as forças pró-governo em várias cidades iemenitas Foto: Mohammed HUWAIS / AFP

A organização dos houthis surgiu em 1990 para combater o governo do então presidente Ali Abdullah Saleh. Liderados por Houssein al Houthi, os primeiros integrantes do grupo eram do norte do Iêmen e faziam parte de uma minoria muçulmana xiita do país, os zaiditas.

Eles ganharam força ao longo dos anos, principalmente após a invasão do Iraque liderada pelos Estados Unidos em 2003.

Depois disso, os Houthis adotaram o slogan: "Deus é grande. Morte aos Estados Unidos. Morte a Israel. Maldição aos judeus e vitória para o Islã". O grupo faz parte do "eixo da resistência" liderado pelo Irã contra Israel e o Ocidente.

Eles ganharam grande força política no Iêmen no início de 2014, quando se levantaram contra o presidente iemenita Abdrabbuh Mansour Hadi, sucessor de Ali Abdullah Saleh. E chegaram a um acordo com seu antigo inimigo e tentaram conduzir Saleh de novo ao poder.

Atualmente, os Houthis controlam grande parte do litoral do Mar Vermelho, de onde lançam ataques aos navios.