O que significa 'Bharat'? Entenda origem do termo e por que Índia pode mudar próprio nome

A capital indiana Nova Deli recebe, neste sábado (9), o encontro do G20, grupo formado pelas maiores economias do mundo. No entanto, um convite enviado pelo governo da Índia para os líderes participantes levantou rumores de que as autoridades locais desejam mudar o nome oficial do País asiático, que poderia passar a se chamar Bharat.

Na carta, que anuncia o jantar de gala promovido pelo Estado durante a realização da cúpula do bloco, o texto diz que o evento terá como anfitrião o "presidente de Bharat", abandonando o termo Índia. A mudança provocou estranheza entre os diplomatas.

Assuntos relacionados

Bharat é um dos nomes oficiais do País na Constituição indiana, que diz, no Artigo 1, que "a Índia, isto é, Bharat, será uma União de Estados".

A nomeação foi debatida pela comissão que redigiu o conjunto de leis. Antes da Assembleia Constituinte de 1949, o Estado era conhecido como Bharat, Índia e Hindustão. Embora um bom número de membros do comitê de redação preferisse o antigo nome, Bharat, muitos outros favoreciam o termo Índia, então o colegiado escolheu os dois nomes, conforme detalhou o jornal local The Economic Times.

Atualmente, Bharat costuma ser usado pelo primeiro-ministro Narendra Modi e por membros da sua legenda, o Partido do Povo Indiano (Bharatiya Janata Party-BJP).

Os ultranacionalistas hindus criticam a denominação "Índia", pois ela foi imposta pelo Reino Unido, que colonizou o território indiano por dois séculos, até 1947.

Fontes governamentais anônimas relataram, à rede de televisão local News18, que deputados poderiam apresentar uma resolução para dar proeminência ao uso oficial de "Bharat".

Independentes dos britânicos há mais de 75 anos, os governos indianos tentam, há décadas, apagar as marcas da era colonial, chegando a renomear ruas e cidades com nomes influenciados pelo Reino Unido.

No entanto, Modi vai além da necessidade de apagar os traços da cultura do País europeu no Estado. Durante seu mandato, ele mandou excluir nomes islâmicos de locais impostos sob o Império Mongol, que precedeu a colonização britânica. No entanto, parte da população denunciou a medida como uma tentativa de estabelecer a supremacia da religião hindu, majoritária na Índia.

O que significa 'Bharat'?

Bharat é uma palavra que remonta a antigos textos hindus escritos em sânscrito — língua sagrada do hinduísmo. Ela também significa

Índia no idioma Híndi.

Segundo informações do periódico indiano, a referência mais popular é a uma área geográfica nomeada Bharat, citada pelo Vishnu Purana — um dos textos religiosos hindus antigos. Nele, é descrito que o país que fica ao norte do oceano e ao sul das montanhas nevadas é chamado de Bharata, e é nele onde reside os descendentes de Bharat.