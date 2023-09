Turista invade fonte histórica da Itália para bater foto e danifica estátua

Um turista alemão danificou uma fonte construída no século XVI em Florença, na Itália, ao tirar uma foto no monumento. Os danos são avaliados em 5 mil euros, cerca de R$ 27 mil, segundo a imprensa italiana.

O homem de 22 anos invadiu a Fonte de Netuno, localizada no Palazzo Vecchio em Florença, na madrugada de segunda-feira (4). Durante a subida e descida, o homem quebrou dois pedaços de mármore da estátua.

As imagens da invasão foram divulgadas pelo prefeito de Florença. O turista pulou na água da fonte e subiu na pata do cavalo da estátua, chegando na base do monumento. O homem estava acompanhado de dois amigos, que tiraram as fotos.

As autoridades identificaram os turistas por câmeras de segurança. Ele foi denunciado por destruição e deterioração de bens culturais e deve pagar multa.