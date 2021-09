Namorado de Gabby Petito tem mandado de prisão emitido nos EUA

As autoridades americanas emitiram nessa quinta-feira (23) uma ordem de prisão contra Brian Laundrie, namorado de Gabby Petito, cujo corpo foi encontrado após um misterioso desaparecimento que chocou os Estados Unidos.

A família de Petito reportou a jovem como desaparecida em 11 de setembro, depois de perder contato com ela enquanto fazia uma viagem com seu companheiro Brian Laundrie, que voltou para a Flórida sem ela.

O FBI anunciou que o mandado de prisão de Laundrie foi emitido por um tribunal em Wyoming, onde o corpo de Petito foi descoberto no domingo (19), e citou uma suposta fraude de cartão de crédito no processo.

Petito, de 22 anos, largou o emprego e colocou todos seus pertences em uma van para cruzar o país com Laundrie, em uma aventura que começou em julho e era documentada em suas redes sociais.

Sumiço

Depois que Petito desapareceu e uma busca em massa teve início, Laundrie, de 23 anos, foi declarado uma "pessoa de interesse" no caso. O jovem se recusou a cooperar com a polícia e desapareceu voluntariamente.

O FBI pediu a qualquer pessoa com informações sobre o paradeiro de Laundrie entrasse em contato com a polícia e informou que estava buscando detalhes dos usuários do acampamento de Spread Creek no final do mês passado.

"Nenhum dado é muito pequeno ou insignificante", disse o agente do FBI Michael Schneider. Um legista confirmou a identidade do corpo de Petito na última terça-feira (21) e afirmou que se tratava de um homicídio.

