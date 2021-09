Perícia confirma que influenciadora Gabby Petito foi assassinada, diz FBI

A perícia inicial confirmou que os restos mortais localizados no parque nacional de Wyoming, nos Estados Unidos (EUA), são da influencer Gabby Petito, de 22 anos. Segundo o médico legista responsável pelo caso, Brent Blue, além da identificação, a autópsia também já comprova que a jovem foi assassinada.

As informações foram divulgadas pelo FBI — agência norte-americana de investigação —, nesta terça-feira (21). No entanto, somente a conclusão do documento apontará de que forma o homicídio foi praticado.

O suspeito de conter o crime é o namorado da vítima, Brian Laundrie. Ele está foragido da polícia dos EUA. A jovem estava desaparecida desde 11 de setembro. O corpo de Gabby foi encontrado somente no último domingo (19).

Namorado de Gabby Petito voltou sozinho para casa

Em julho último, Gabby Petito deixou o emprego para viajar em uma van Ford Transit branca com o namorado, nos Estados Unidos. Ela documentou a viagem no Instagram.

Legenda: Gabby Petito e Brian Laundrie viajavam os Estados Unidos juntos desde julho deste ano Foto: reprodução/Instagram

No entanto, no dia 1º de setembro, Laundrie voltou sozinho para casa, em North Port, Flórida, com o veículo da companheira. Ele foi declarado "pessoa de interesse" (termo informalmente usado nos EUA para designar um suspeito ou uma pessoa que possa ter relação com algum caso em investigação) no caso, mas não foi acusado de nenhum crime.

O suspeito se recusou a falar com a polícia e desapareceu alguns dias depois. Os pais de Laundrie não o veem desde o dia 14, segundo a polícia de North Port, que trabalha agora em um caso de "desaparecimento múltiplo".

A excursão era documentada pelo casal, que publicava atualizações sobre nas redes sociais e inclusive publicou um vídeo no Youtube, que atualmente conta com mais de 2,9 milhões de visualizações. "Beginning Our Van Life Journey" mostra os dois felizes em praias norte-americanas.

Violência doméstica

Em 12 de agosto, duas semanas antes do desaparecimento da jovem, a polícia da cidade de Moab, no sul do Estado americano do Utah, foi chamada para um possível incidente de violência doméstica envolvendo Petito e Laundrie, segundo a BBC.

A polícia divulgou imagens de uma câmera corporal usada por um dos agentes de segurança que atenderam a ocorrência. Na gravação, a influenciadora aparece chorando e reclamando sobre a saúde mental para os policiais. Ela também disse que o casal vinha discutindo com mais frequência.

Legenda: Laundrie retornou para casa sozinho em 1º setembro, dez dias depois a família de Petito registrou o desaparecimento da jovem Foto: reprodução/Instagram

Os policiais recomendaram que eles passassem a noite separados, mas não abriram nenhum inquérito. Ainda segundo o portal, não se sabe o que aconteceu depois disso.