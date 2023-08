Mulher é atacada por touro ao se distrair com celular na Espanha

Uma mulher foi atacada por um touro em Titulcia, na Espanha, enquanto estava aparentemente distraída no celular. O incidente, que aconteceu no último sábado (26), foi registrado por pessoas que estavam no local e repercutiu nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver a mulher mexendo no celular pouco antes de ser surpreendida pelo animal. Segundo o jornal Telemadrid, o touro estava acompanhando uma debandada quando escorregou, se levantou e atacou "ferozmente" a vítima, que estava parada numa esquina. Veja:

Testemunhas disseram ao jornal que a mulher pode ter tentado ficar alheia à presença do animal para evitar atrair a atenção dele. Contudo, a estratégia se revelou equivocada, visto que, em vez de passar por ela, o touro voltou e a atacou com força, derrubando no chão. Ela foi socorrida e levada a uma unidade de saúde, onde passou por cirurgia.

Ativista contra touradas

De acordo com o jornal La Vanguardia, que ouviu moradores da região, a vítima faz parte de um grupo de ativistas contra touradas e estaria tentando demonstrar que o animal era inofensivo e que só reagia com violência quando provocado. Contudo, autoridades locais afirmaram que a atitude da mulher foi um ato de imprudência.

Raquel Jimeno, prefeita de Ciempozuelos, região próxima ao local da tourada, parabenizou os que socorreram a vítima. "Sua intervenção foi determinante para a mulher, a quem desejo uma rápida recuperação. Que isso sirva de exemplo da sensatez e responsabilidade necessárias nessa atividade", afirmou.