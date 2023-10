Mulher descobre traição após suspeito roubar celular do namorado e mandar prints

Em León, México, um roubo de celular resultou na descoberta de uma traição. Através do TikTok, Andrea Avila revelou que seu companheiro, Carlos, teve o aparelho roubado, mas ao entrar em contato com o ladrão acabou recebendo provas de que estava sendo traída. Juntos desde 2021, eles estão à espera de uma bebê.

Andrea soube do roubo através da irmã de Carlos, mas não acreditou na história. De acordo com ela, o companheiro viaja a trabalho com frequência e quando está distante dá desculpas para não arcar com as despesas.

"Achei que era uma desculpa esfarrapada para não me mandar dinheiro. Eu via que ele estava online e não estava me respondendo. Aí mandei mensagens provocando para que ele ficasse bravo e me respondesse", contou no vídeo que viralizou.

O que ela não esperava é que o namorado realmente havia sido roubado e quem respondeu suas mensagens foi o próprio autor do crime, que se identificou como Adrián. "Seu marido gosta das safadas, né?", escreveu. Em seguida, o ladrão enviou fotos comprometedoras de Carlos e comprovante de transferências bancárias que ele fazia a outras pessoas.

Andrea aproveitou a situação e pediu para que o ladrão enviasse prints da conversa do companheiro com uma mulher específica, que é mãe do primeiro filho de Carlos. Foi assim que Andrea descobriu que o namorado ainda mantinha um relacionamento com a ex-companheira e que ela também está grávida. As mensagens também revelavam que a mulher tinha esperanças de casar com Carlos ainda neste ano.

Ao ser confrontado, Carlos negou as acusações. "Ele ficou falando que eu nem perguntei se ele estava bem. E ainda questionou porque eu confiei no ladrão”, contou Andrea. Ela afirma que terminou o relacionamento e agora pretende criar o filho sozinha.

Após toda a situação, Adrián ainda flertou com Andrea e ela brincou: “Se você quiser ser o padrasto do meu filho, me chama".