Maldivas proíbem entrada de israelenses no país em protesto contra guerra em Gaza

O governo da Maldivas proibirá a entrada de cidadãos com passaportes israelenses no país. A informação foi dada pelo Gabinete do presidente Mohamed Muizzu, no domingo (3). Em comunicado, foi noticiado que a medida é um protesto contra a guerra em Gaza — iniciando uma manifestação nacional em “solidariedade à Palestina”.

Não foram divulgados detalhes sobre quando a nova lei entrará em vigor. No ano passado, quase 11 mil israelenses visitaram o país, o equivalente a 0,6% do total de turistas.

Dados oficiais mostraram que o número de israelenses que visitaram as Maldivas caiu para 528 nos primeiros quatro meses deste ano, 88% a menos em comparação com o período correspondente do ano passado, anterior à guerra.

Divulgado no site do governo, Muizzu também anunciou uma campanha nacional chamada “Maldivianos em Solidariedade com a Palestina”, na qual serão arrecadados fundos para os palestinos.

Israelenses já foram banidos em 1990

Não é a primeira que turistas israelenses são banidos de entrar no país. Na década de 1990, o país suspendeu uma restrição anterior que estava em vigor.

A nação tentou restabelecer relações com Israel em 2010, mas as tratativas foram paralisadas após a derrubada do então presidente Mohamed Nasheed, em fevereiro de 2012.

Em resposta à proibição, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel pediu aos cidadãos que evitassem viajar para as Maldivas.