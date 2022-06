Macaco com colete à prova de balas é morto agarrado ao dono durante confronto no México

Um macaco-aranha com um colete à prova de balas foi morto, na última terça-feira (14), durante um confronto entre a polícia e membros de um suposto cartel de drogas na cidade de Texcltitlán, no México.

Durante o tiroteio, 11 pessoas também morreram, inclusive um homem de cerca de 20 anos que possivelmente seria o dono do animal, e outras 10 foram presas.

O animal foi encontrado morto agarrado ao suposto tutor, que o carregava pelos ombros. O homem foi atingido por diversos disparos - e um dos tiros atravessou o primata no peito.

A monkey was killed in a cartel shootout and they made this pic.twitter.com/MMt78p1vFT — Xaniken (@Xaniken) June 18, 2022

Nas redes sociais, internautas prestaram homenagens ao macaco-aranha, que também trajava roupas militares feitas para ele.

La policía mexicana combatió contra una célula de la Familia Michoacana en Texcaltitlán (Edomex) hace dos días. El enfrentamiento dejó 10 sicarios abatidos, también murió un mono araña vestido como un sicario porque era la mascota de uno de ellos. pic.twitter.com/FAtohmyvTk — NIPORWIFI © (@niporwifi) June 16, 2022

De acordo com o site mexicano Milenio, o confronto ocorreu durante uma operação da Guarda Nacional e de agentes da Procuradoria Geral do México contra integrantes da 'Familia Michoacana', uma organização criminosa que atua no país.

Além da atuação no tráfico de drogas, a polícia também vai investigar a possibilidade de tráfico de animais silvestres e outros crimes ambientais.