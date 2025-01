Lançamento de criptomoedas de Trump e da primeira-dama dos EUA gera críticas no setor

As criptomoedas lançadas por Donald e Melania Trump irritaram nomes do setor das criptos e geraram suspeitas de uso da Presidência dos Estados Unidos para obter benefícios econômicos. As novas criptomoedas são do tipo "meme coins", tokens digitais usados para capitalizar o entusiasmo em torno de uma pessoa ou fenômeno viral.

Essas criptos não têm utilidade transacional e são consideradas ativos meramente especulativos — compradores delas essencialmente apostam em seu valor. Melania Trump lançou a $Melania na noite anterior a seu marido ocupar a Casa Branca, na segunda-feira (20). E Trump lançou a $Donald na véspera da posse.

O valor das duas "meme coins" oscilou fortemente desde seu lançamento, com a de Donald Trump valendo cerca de 40 dólares (R$ 238,6, na cotação atual) cada uma para um total em circulação de cerca de 9 bilhões de dólares (R$ 53,7 bilhões).

Cerca de 200 milhões destes "tokens" já foram entregues e há planos para criar outros 800 milhões, um negócio que potencialmente poderia alcançar bilhões de dólares. Entretanto, os sites das duas criptomoedas incluem advertências de que não se trata de uma oportunidade de investimento ou ativos garantidos.

"Estas 'meme coin' representam o pior do [mundo] cripto", afirmou Maxine Waters, congressista democrata e membro do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara de Representantes. "Trump criou uma forma de se esquivar das leis nacionais de segurança e anticorrupção, permitindo a partes interessadas transferir dinheiro a ele e a seu círculo próximo de forma anônima", acusou.

'Moeda estúpida e embaraçosa'

Na indústria, alguns acreditam que este movimento prejudica a reputação do setor, que busca se levantar após escândalos e bancarrotas recentes. "A moeda de Trump é estúpida e embaraçosa", declarou o empreendedor em criptos Erik Voorhees na rede X.

"Alguns no mundo cripto reagem com horror", acrescentou a cética das criptomoedas Molly White. "Embora esperassem que a administração Trump fosse favorável às criptos, não previram que a família Trump utilizaria parte dos piores aspectos do ecossistema para eles próprios enriquecerem", completou.

Kevin Boon, presidente da Mysten Labs, por sua vez, alertou que as "meme coins" com vínculos políticos "são perigosas porque causam polarização" e "as pessoas podem perder muito dinheiro".

Outros do ramo defendem este tipo de iniciativas como entretenimento. Há uma "natureza experimental no universo cripto", afirmou Mike Cahill, da firma Douro Labs. "Nós, como indústria, não deveríamos nos levar a sério demais", acrescentou.