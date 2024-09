Kate Middleton retoma compromissos da família real após finalizar o tratamento de câncer

A princesa Kate Middleton retomou os compromissos reais, nessa última terça-feira (17), após concluir o tratamento de quimioterapia. O portal britânico Express declarou que a informação foi dada por um oficial da Coroa. O evento foi uma reunião realizada no Castelo de Windsor, posteriormente confirmada pelo Palácio de Kensington.

“A princesa de Gales, patrona conjunta da Fundação Real do príncipe e da princesa de Gales, realizou esta tarde uma reunião de primeiros anos no Castelo de Windsor”, disse o porta-voz.

No dia 9 de setembro, a princesa tinha anunciado o fim do tratamento de quimioterapia. "Com o verão chegando ao fim, não consigo dizer o alívio que é finalmente ter completado meu tratamento de quimioterapia", disse a Kate em um vídeo divulgado nas redes sociais. Ela ainda declarou estar ansiosa para trabalhar.

"Estou ansiosa para voltar ao trabalho e assumir alguns compromissos públicos" Kate Middleton Princesa

Compromissos de Kate

No primeiro evento oficial, Kate discutiu sobre a infância. Esta foi a primeira atividade profissional da esposa de William desde a cirurgia abdominal realizada em janeiro deste ano.

A princesa de Gales chegou a aparecer duas vezes publicamente, mas sem integrar a agenda oficial.

O portal britânico The Sunday Times afirmou que a presença de Kate está prevista para o National Service of Remembrance, realizado dia 10 de novembro, e para o Together at Christmas, concerto de Natal organizado pela princesa.