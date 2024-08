Jovem de 23 anos morre após picada de aranha-violinista, na Itália

Um jovem identificado como Giuseppe Russo, de 23 anos, morreu após complicações de uma picada de aranha-violinista. O caso aconteceu em Collepasso, na região italiana de Puglia, sul do País, e foi divulgado pela imprensa local neste fim de semana.

Segundo o jornal Quotidiano di Puglia, investigações clínicas estão sendo realizadas sobre a morte do jovem, que ocorreu no último sábado (17), após algumas semanas de tratamento. Ele teria sido picado, em julho, enquanto realizava atividades de jardinagem e começou a sentir ardência e formigamento na região horas depois do contato com o animal.

Ao veículo italiano, o diretor-geral do hospital Tricase, Pierangelo Errico, disse que Giuseppe apresentava lesão cutânea com bolhas, foi tratado com antibióticos e anti-inflamatórios, mas, sem melhora, acabou transferido para a comuna de Lecce. Na unidade hospitalar do local, ele passou por cirurgias, mas não conseguiu superar as complicações.

Segundo o médico, Russo tinha problemas pulmonares, mas ainda não é possível estabelecer relação entre a picada da aranha e as patologias.

Conforme o jornal O Globo, a aranha-violinista recebe esse nome porque tem uma mancha em forma de violino no corpo. A espécie, que costuma ter tamanho pequeno, é encontrada em países mediterrâneos, na Ásia e na América do Norte.