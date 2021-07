Jeff Bezos, homem mais rico do mundo, viaja ao espaço; assista ao vivo

Jeff Bezos, a pessoa mais rica do mundo, viaja ao espaço no primeiro lançamento com tripulação da empresa Blue Origin, nesta terça-feira (20). Ele está acompanhado do irmão Mark e a aviadora Wally Funk, que aos 82 anos se tornará a astronauta com mais idade da história.

A outra pessoa sortuda para este passeio no espaço será Oliver Daemenen, que se tornará o mais jovem viajante espacial da história, aos 18 anos. O jovem holandês é o primeiro cliente pago da empresa.

A New Shepard decola de uma base remota no deserto do oeste do Texas, chamada Launch Site One, cerca de 40 quilômetros ao norte de Van Horn, a cidade mais próxima.

Legenda: Tripulação da New Shepard Foto: Reprodução/YouTube

Após a decolagem, a New Shepard irá acelerar no espaço a velocidades superiores a Mach 3, usando um motor de hidrogênio/oxigênio líquido sem emissão de carbono.

A missão acontece dias depois que o fundador da Virgin Galactic, Richard Branson, cruzou a fronteira final do planeta, superando por pouco o magnata da Amazon no duelo espacial entre os dois bilionários.

