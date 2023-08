Homem é preso nos EUA por invadir quartos de resort e acariciar pés de mulheres

Um homem suspeito de invadir quartos de resort e acariciar pés de mulheres foi preso pela polícia de South Lake Tahoe, na fronteira entre Nevada e Califórnia, nos Estados Unidos, nessa quarta-feira (2). Mark Anthony Gonzales, de 26 anos, é investigado por cometer os crimes nos dias 1º e 3 de julho.

As informações são do jornal o GLOBO. Gonzalez foi levado para a Cadeia do Condado de Merced. O homem passou por audiência e a Justiça americana estabeleceu fiança no valor de US$ 50 mil - cerca de R$ 245,8 mil.

Como ocorreu o assédio

Durante o feriado prolongado americano de 4 de julho, ele teria entrado nos quartos das vítimas escondido e tocado seus pés. Conforme o Gabinete do Xerife de Douglas Country, as mulheres teriam acordado durante o assédio, fazendo com o que o suspeito fugisse correndo do local do crime.

As vítimas estavam hospedadas no hotel Club Wyndham South Shore, em Nevada. Em ambas ocasiões, o crime teria ocorrido por volta de 4h30. O homem se aproveitou que as portas estavam destrancadas. "Uma vez lá dentro, ele se posicionou ao pé da cama e esfregou os pés de duas mulheres", diz o comunicado.