Restos mortais de brasileira esquartejada são deixados em três malas nos Estados Unidos

Os restos mortais da brasileira Aydil Barbosa Fontes, de 80 anos, foram encontrados em três malas na praia de Delray Beach, na Flórida, no último dia 21 de julho. Na quarta-feira (2), o Departamento de Polícia confirmou a identidade da vítima, que era casada com William Lowe, de 78 anos.

O marido dela foi preso, na quarta, por suspeita de assassinato e abuso de cadáver. Conforme o GLOBO, partes do corpo foram achadas no dia 21 de julho, enquanto a cabeça só foi recuperada um dia depois, em 22 do mesmo mês.

Em uma mala estava o par de pernas da vítima, na outra o torso sem a cabeça e as mãos, e na terceira a pélvis da idosa. A cabeça estava em uma sacola amarrada com cinto masculino e estava com ferimento de bala.

A identificação dos restos mortais ocorreu por meio da arcada dentária, na última segunda-feira (31).

Denúncia de homem na praia

Os policiais receberam uma denúncia sobre um homem que observava as malas. Ele foi visto por vários dias na região. Além disso, as imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o idoso aparece com uma das malas próximo a uma doca, mas retorna sem o objeto.

Durante a análise da coleta de material genético do suspeito, ele disse que a esposa estava no Brasil há três semanas. Porém, na casa dele, foram encontrados respingos de sangue.

Após cumprirem um mandado judicial pela propriedade de Lowe, os agentes ainda apreenderam uma motosserra que tinha restos de osso, carne, sangue e cabelo humano na lâmina.