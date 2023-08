Heineken vende operação na Rússia por apenas R$ 5,27

A cervejaria Heineken anunciou a sua saída da Rússia, nesta sexta-feira (25). Empresa foi vendida por um valor simbólico de 1 euro (U$1 ou R$ 5,27) ao Grupo Arnest, um fabricante russo. Dolf van den Brink, CEO da Heineken, disse que "acontecimentos recentes demonstram os desafios significativos enfrentados pelas grande indústrias para tentar sair da Rússia".

A venda do negócio resultará em um prejuízo de € 300 milhões (R$ 1,58 bilhão). Entretanto, a perda financeira terá um "impacto insignificante" no lucro por ação da Heineken, afirmou a empresa.

Conforme o comunicado da companhia, o negócio recebeu todas as aprovações necessárias, e conclui um processo iniciado em março de 2022. Com a saída, a Heineken se torna uma das poucas empresas de consumo a se retirar da Rússia com sucesso.

Desde quando Moscou iniciou a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, uma série de empresas multinacionais deixaram a Rússia. Isto motivou o governo russo criasse obstáculos para corporações ocidentais venderam os seus ativos no país.

A cervejaria tinha cerca de 1.800 funcionários na Rússia e a Arnest fornecerá garantias de emprego para os próximos três anos, informou a Heineken.

Apesar da companhia russa ter comprado a Heineken por um valor simbólico, a Arnest assumirá cerca de € 100 milhões em dívidas relacionadas às operações da cervejaria holandesa.