Criança de 10 meses morre engasgada após engolir bolinha de gel nos EUA

Um bebê morreu após engolir por acidente uma bolinha de gel durante o banho, em Wisconsin, nos Estados Unidos. O caso aconteceu em julho, mas foi divulgado nesta semana pela emissora Fox News.

Esther Jo Bethard, de 10 meses, ficou doente semanas em 6 de julho, sete semanas antes de seu primeiro aniversário. Ela havia engolido uma bolinha de gel, mas a família não sabia ainda.

A menina teve 'bloqueio intestinal' e apresentou sintomas de infecção. Esther morreu no dia seguinte ao incidente. O tipo de bolinha que causou o acidente cresce quando mergulhada na água.

Inicialmente, as bolinhas eram usadas como "produtos agrícolas destinados a manter a umidade do solo". Com o tempo, se popularizaram como brinquedos para o banho das crianças.

A família de Esther demanda uma maior regulamentação do produto. A professora Taylor Bethard, mãe da bebê, afirma que os brinquedos nunca teriam estado na casa dela se ela soubesse dos riscos.

Um representante da Comissão de Segurança Pública do Consumidor dos Estados Unidos informou à Fox News que está analisando o acidente. "Temos trabalhado com a indústria para melhorar as normas relevantes para estes produtos e estamos a considerar opções adicionais de regulamentação, caso não o façam em tempo útil", afirmou.