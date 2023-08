Brasileiro sofre infarto na Europa e família pede ajuda para translado de corpo

Um baiano de 29 anos morreu após sofrer um infarto, em Malta, na Europa. O corpo de Filiphe Soares Braga já foi liberado pelo hospital, contudo, a família tenta reunir recursos para arcar com os custos do translado. O jovem teve morte cerebral no último dia 18 de agosto.

Os familiares do gastrólogo abriram uma vaquinha virtual para obter R$ 60 mil e trazer o corpo de Filiphe ao Brasil.

"Ele viajou a Malta para tentar uma nova vida e realizar um sonho, no qual viveu por 4 meses! Somos uma família muito humilde do interior de Santo Antônio de Jesus e queremos trazer seu corpo para uma despedida dos familiares. Ele sempre foi um bom homem, um excelente profissional", diz o texto da família.

O texto ainda explica que o baiano uniu o conhecimento profissional com a paixão pelo universo geek, vendendo doces temáticos e vestido de homem-aranha na Barra e Ondina, em Salvador.

Ao Uol, o Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Roma, disse estar à disposição da família do brasileiro.

"Em caso de falecimento de cidadão brasileiro no exterior, os consulados brasileiros poderão prestar orientações gerais aos familiares e cuidar da expedição de documentos, como o atestado consular de óbito, tão logo terminem os trâmites obrigatórios realizados pelas autoridades locais. O traslado dos restos mortais de brasileiros falecidos no exterior é decisão da família. Não há previsão regulamentar e orçamentária para o pagamento do traslado com recursos públicos", informaram.