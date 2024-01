Frio extremo atinge países da Europa; Suécia registra quase -44°C

Os termômetros da Suécia registraram, na última quarta-feira (3), as menores temperaturas para o mês de janeiro em 25 anos, chegando a -45ºC. Segundo o portal Terra, o ápice de -44,6ºC foi no extremo norte do País, na Lapônia, região conhecida na ficção por ser o lar do Papai Noel.

Além disso, dados meteorológicos mostraram quedas históricas de temperatura, também, na Finlândia, na Noruega, na Escandinávia e na Dinamarca.

De acordo com o Instituto Meteorológico e Hidrológico da Suécia (SMHI), o frio extremo nos países nórdicos é provocado por uma massa de alta pressão atmosférica carregada com ar frio, vinda do Ártico. Paralelamente, ventos fortes e chuvas têm atingido outras partes do continente europeu, como o Reino Unido.

Transportes suspensos

Devido ao excesso de neve e das nevascas, os transportes foram temporariamente suspensos na Suécia. Empresas e escolas estão, portanto, operando de maneira especial, e as autoridades locais orientam que sejam evitadas viagens desnecessárias.