Explosões de pagers no Líbano ferem embaixador do Irã, deixam 9 mortos e quase 3 mil feridos

Nove pessoas morreram e quase 2,8 mil ficaram feridas nesta terça-feira (17), no Líbano, devido à explosão simultânea de dispositivos de mensagem "pager" pertencentes a membros do Hezbollah, de acordo com um novo relatório do Ministério da Saúde.

Entre os mortos estavam os filhos de dois deputados do Hezbollah, Ali Ammar e Hassan Fadlallah, segundo uma fonte próxima do movimento islamista, em entrevista à AFP. Além deles, uma menina de dez anos também foi morta no leste do Líbano, quando o pager de seu pai explodiu, segundo sua família e uma fonte próxima ao Hezbollah.

Os filhos de um alto funcionário de segurança do Hezbollah ficaram feridos, assim como o embaixador iraniano em Beirute, Mojtaba Amani, informou a televisão estatal iraniana.

Explosão de 'pagers'

Os 'pagers', pequenos dispositivos de mensagens e localização que não requerem um cartão SIM ou conexão com a Internet, explodiram simultaneamente em várias regiões libanesas onde o Hezbollah está estabelecido. Um balanço inicial do Ministério da Saúde havia informado anteriormente oito mortes e quase 2,7 mil feridos.

Segundo o ministro da Saúde, Firass Abiad, a maioria das vítimas ficou ferida "no rosto, na mão, na barriga e até nos olhos".

Na Síria, 14 membros do Hezbollah também ficaram feridos pelo mesmo motivo, afirmou a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

O movimento islamista libanês afirmou ainda que "o inimigo israelense é totalmente responsável por esta agressão criminosa" e "receberá sem dúvida a sua punição justa".