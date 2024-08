Embaixada do Brasil no Líbano orienta que brasileiros saiam do país 'por meios próprios'

A Embaixada do Brasil em Beirute, no Líbano, orientou que brasileiros que moram ou que estejam de passagem pelo país considerem ir embora "por meios próprios, até o retorno à normalidade".

O Líbano abriga a maioria dos brasileiros no Oriente Médio, com cerca de 22 mil pessoas, de acordo com o Itamaraty. Muitos deles, inclusive, têm dupla cidadania.

Em nota divulgada recentemente pelo Governo Federal, a embaixada informa ainda que acompanha a escalada de tensão na região e fornece orientações necessárias à comunidade brasileira que está lá.

Para brasileiros que considerem "essencial" estar no Líbano, o Itamaraty recomenda evitar permanecer no sul do país, em áreas fronteiriças ou outras de risco reconhecido, e seguir as recomendações de segurança das autoridades locais.

Também é desestimulada a participação em protestos e reuniões.

Escalada de tensão

Vários países têm aconselhado seus cidadãos a deixar o Líbano devido ao aumento das tensões na região após a morte do chefe político do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerã.

A morte de Hanieyh aconteceu poucas horas após Israel ter assassinado Fuad Shukr, comandante sênior do Hezbollah, em Beirute.

Autoridades do ocidente temem que o Hezbollah intensifique a violência na região, o que poderia levar a uma resposta também brutal de Israel.