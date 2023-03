Cavalo é resgatado vivo de escombros na Turquia após 21 dias de terremoto; veja vídeo

Um cavalo foi encontrado com vida nos escombros da cidade de Adiyaman, na Turquia, nessa segunda-feira (27), 21 dias após o país ser abalado por um terremoto de grandes proporções que provocou a morte de mais de 50 mil pessoas. O vídeo do resgate viralizou nas redes sociais ao ser compartilhado pelo empresário turco Tansu Yegen.

VEJA VÍDEO

Nas imagens, é possível observar indivíduos em volta do buraco onde o animal está preso. Em seguida, um homem desce no local e ajuda o equino a sair da área, o puxando com uma corda. Em seguida, o cavalo corre para a parte superior dos escombros.

O abalo sísmico de magnitude 7,8 na escala Richter — que segue até o nível 9 —, registrado em 6 fevereiro, atingiu o território turco e o sírio. Segundo balanço de diferentes fontes, 5.951 mortes foram registradas na Síria, devido ao desastre natural. Já o número mais recente divulgado pela Agência Pública de Gestão de Catástrofes da Turquia (Afad) indica 44.374 óbitos na Turquia.