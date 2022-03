Brasileiros devem deixar Kiev 'com urgência', pede Embaixada do Brasil na Ucrânia

A Embaixada do Brasil recomendou que cidadões brasileiros que ainda estão em Kiev, capital da Ucrânia, deixem a cidade com urgência, ainda nesta terça-feira (1°). A instituição tem publicado no grupo do Telegram informações sobre horários de trens em funcionamento.

Brasileiros devem ir em direção às fronteiras com a Polônia, Romênia ou fronteira norte da Moldova. "Recorda-se da necessidade de dirigir-se à estação central de Kiev antes do início do toque de recolher às 20h. Aos que possuem carros, as rodovias que levam em direção à Polônia estão relativamente seguras", diz o aviso publicado na rede social.

Já os brasileiros que estão em outras localidades do país, a embaixada recomenda avaliar as condições pessoais de segurança e, caso seja possível, procurarar embarcar em um trem para a fronteira mais próxima, informando o órgão diplomático o seu deslocamento.

"Brasileiros que se encontrem nas cidades de Kharkiv e Kherson devem permanecer onde estão, buscar abrigo seguro e manter as autoridades brasileiras informadas", finaliza o aviso.

