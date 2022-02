Bolsonaro desembarca na Hungria e deve encontrar primeiro-ministro Victor Orbán

Após finalizar a visita à Rússia, o presidente Jair Bolsonaro seguiu viagem e desembarcou, nesta quinta-feira (17), em Budapeste, na Hungria. No país do leste europeu o gestor brasileiro deve se encontrar com o líder político de extrema-direita, o primeiro-ministro Victor Orbán.

Segundo a agenda oficial, o primeiro compromisso do mandatário é uma cerimônia para homenagear heróis húngaros. Bolsonaro deve depositar uma coroa de flores na Lápide Memorial. As informações são do portal G1.

O presidente brasileiro ainda deve participar de uma reunião com o presidente do país, János Áder, e só depois ele deve encontrar Orbán.

A visita deve ser a última da viagem internacional antes do gestor retornar ao Brasil, onde deve se dirigir até a cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro, para prestar apoio e solidariedade as vítimas do temporal que causou a morte de mais de 100 pessoas no município.

Conforme a publicação, Bolsonaro embarca em direção ao Brasil ainda nesta quinta-feira, e, segundo declarou na visita a Mascou, deve chegar na sexta-feira (18) ao Rio de Janeiro. O presidente deve sobrevoar a região de Petrópolis na data.

