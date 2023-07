Bebê de nove meses morre após mãe dar mamadeira com fentanil para ele dormir

Uma americana de 17 anos foi presa na Flórida (EUA), acusada de matar o próprio filho de nove meses. A suspeita admitiu ter dado mamadeira com fentanil para a criança dormir. A substância é um opioide sintético, ligado a mais da metade das mortes por overdose naquele país. As informações são do O Globo.

Ela foi indiciada por homicídio qualificado e posse de substância controlada. Notícias veiculadas pelo canal ABC explicam que a jovem alegou não saber o que havia ocorrido. Contudo, admitiu tempo depois ter colocado a substância na mamadeira para colocar o filho para dormir.

No último dia 10, a equipe médica responsável pelo caso detectou 29 nanogramas de fentanil por milímetro de sangue do bebê. O laudo confirma a causa da morte como overdose pelo opioide. O caso aconteceu no Condado de Nassau. Segundo o xerife do local, Bill Leeper, três nanogramas já são suficientes para matar alguém.

Suspeita pode estar grávida

"A criança tinha cerca de 10 vezes a quantidade que mataria uma pessoa. A quantidade que ele tinha em seu sistema mataria aproximadamente 10 pessoas, explicou Bill Leeper. A polícia foi acionada em 26 de junho. O chamado apontava que um bebê do sexo masculino não conseguia respirar e estava sem pulso.

A criança foi encontrada inconsciente no chão da sala de casa. Os agentes tentaram reanimação cardiorrespiratória e levaram o bebê ao hospital, porém ele foi declarado morto. Com a mãe presa, a investigação continua. Porém, segundo Leeper, a mãe desconfia que pode estar grávida novamente.

Conforme O Globo, o fentanil é um forte analgésico utilizado para procedimentos cirúrgicos. Segundo a Administração de Repressão às Drogas dos EUA, o fentanil é cerca de 50 vezes mais potente que a heroína e 100 vezes mais do que a morfina.