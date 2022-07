Avalanche nos Alpes italianos deixa pelo menos seis mortos; veja vídeo

Pelo menos seis pessoas morreram e oito ficaram feridas, neste domingo (3), em avalanche causada pelo desprendimento de uma parte da geleira Marmolada, a maior da cordilheira das Dolomitas, nos Alpes italianos,

A porta-voz dos serviços de emergência, Michela Canova, confirmou que ao menos seis pessoas morreram no desastre, mas que o "balanço ainda era provisório". Pelo menos oito pessoas ficaram feridas.

Vários helicópteros participam das operações de resgate e vigilância. A avalanche ocorreu um dia depois que temperaturas recordes de 10 °C foram atingidas no topo da geleira.

Segundo Renato Colucci, especialista em geleiras citado pela agência italiana AGI, o fenômeno “se repetirá” já que “há semanas, as temperaturas nas alturas dos Alpes estão muito acima dos indicadores usuais”.

Veja o local do acidente e o trabalho de buscas na montanha:

De acordo com o departamento de proteção civil da região de Veneto, no nordeste da Itália, "todas as equipes de proteção alpina da área foram mobilizadas".

O local onde uma parte da geleira se rompeu fica perto de Punta Roca, no caminho que costuma ser usado para chegar ao topo.

Os socorristas tiveram que extrair os corpos do meio de gelo e rocha. Um grupo de psicólogos também foi acionado para ajudar os familiares das vítimas.