Ataque a tiros deixa mortos e feridos em shopping na Dinamarca

Um tiroteio atingiu diversas pessoas em um shopping de Copenhague, na Dinamarca, neste domingo (3). Segundo a polícia, há "vários mortos". Um dinamarquês de 22 anos foi detido. Ainda não há, contudo, mais detalhes sobre o caso.

No Twitter, a polícia pediu que as pessoas ficassem paradas e aguardassem a ajuda no local.

A polícia enviou reforços significativos perto do shopping Fields, no bairro de Amager, localizado entre o centro e o aeroporto da Capital. "Estamos no local, tiros foram disparados e várias pessoas foram atingidas", relatou, durante as primeiras horas.

Pouco depois, informou que "uma pessoa foi detida em relação ao tiroteio. Não podemos, neste momento, fornecer mais informações sobre a identidade desta pessoa".

Aos primeiros disparos, centenas de pessoas correram, segundo testemunhas citadas pela imprensa dinamarquesa.