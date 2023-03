Ativista ambiental Greta Thunberg é detida na Noruega

A ativista ambiental sueca Greta Thunberg foi presa na manhã desta quarta-feira (1°) em Oslo, na Noruega. Ela protestava com ativistas indígenas locais contra a instalação de turbinas eólicas em áreas pertencentes ao povo originário Sami.

Greta e os indígenas foram presos por bloquear uma das portas do Ministério das finanças norueguês. A jovem já foi liberada.

As turbinas eólicas, entretanto, permanecem em operação mais de 16 meses após da decisão judicial. Foi por isso, que nos últimos dias, manifestantes decidiram bloquear o acesso a vários prédios do governo em Oslo. Segundo o tribunal, este projeto viola o direito das famílias sami de praticar a criação de renas.

O protesto começou na quinta-feira passada, quando um grupo sami vestido com a tradicional roupa azul e vermelha ocupou a entrada do Ministério do Petróleo e Energia.

Os ativistas foram despejados na noite de domingo, mas retornaram durante a semana, estendendo o protesto a mais prédios do governo. No domingo, a ativista sueca Greta Thunberg se juntou ao protesto. "Este protesto é importante porque é sobre os direitos humanos que foram violados”, disse Thunberg à TV2.

Conforme a Unesco, existem cerca de 80 mil indígenas Sami habitando na região. Eles vivem principalmente no norte da Noruega, da Finlândia, da Rússia e da Suécia. O grupo vem sendo ameaçado constantemente pela expansão de ferrovias, a exploração de madeira e a construção de barragens na região.

Legenda: Indígenas Sami durante protesto Foto: AFP

Alemanha

No dia 17 de janeiro, Greta Thunberg, foi presa na Alemanha durante manifestação contra a demolição de uma vila para reativação de uma mina de carvão. O Governo Alemão planeja reativar a mineração para compensar a crise de energia causada pela guerra na Ucrânia.