Alemã que teria sido sequestrada pelo Hamas pode estar viva, diz mãe: 'estado crítico'

A mãe da tatuadora alemã Shani Louk, Ricarda Louk, afirma que a filha está viva. Apesar das suspeitas de que a jovem de 22 anos tivesse sido assassinada por homens armados do Hamas, a família recebeu um vídeo em que Shani aparece deitada inconsciente na traseira do caminhão. As informações são do jornal Mail Online.

Ao jornal alemão Bild, Ricarda declarou que cada minuto é crítico. "Agora temos evidências de que Shani está viva, mas tem um grave ferimento na cabeça e está em estado crítico. Você tem que agir rapidamente e tirar Shani da Faixa de Gaza!", disse às autoridades alemãs.

Segundo ela, não é momento de discutir questões de jurisdição. Shani estava no festival de música israelense, que sofreu um ataque no último sábado (7).

Resgate da filha

Rebeca disse que descobriu que a filha estava viva por meio do vídeo. Na gravação, um caminhão passa pelas ruas com o corpo dela imóvel. Shani aparece parcialmente desnuda.

Ela é alemã, mas cresceu em Israel. Cerca de 260 pessoas que estavam no festival morreram após ataque do Hamas. Em vídeos publicados no perfil da rede social, ela está sorrindo e dançando com amigos.