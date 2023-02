Acidente no Arizona provoca vazamento de ácido nítrico e moradores precisam evacuar

Um acidente químico foi registrado no Arizona, nos Estados Unidos, na noite dessa terça-feira (14). Segundo informações da imprensa internacional, um caminhão que carregava ácido nítrico tombou no Condado de Pima, no Arizona. A alta toxicidade do composto químico levou à evacuação dos moradores da região.

O acidente teria envolvido um caminhão trator, conforme o jornal Independent, e o veículo em questão puxava um reboque de caixa. Ele capotou, rolou de lado e liberou o ácido nítrico. Até então, o estado de saúde do motorista é desconhecido.

Pessoas perto do local do acidente foram orientadas a evacuar, enquanto também houve a orientação para não utilizar o ar-condicionado nas proximidades, com o intuito de evitar o agente químico e tóxico dentro das casas.

Nas escolas, as aulas foram suspensas, assim como as atividades do Parque Tecnológico da Universidade do Arizona. Nesse meio tempo, uma fumaça laranja tem se espalhado pela região, virando alvo do Corpo de Bombeiros de Tucson.

A equipe dos bombeiros, inclusive, informou que a passagem pela Interestadual 10 continua proibida e a via deve permanecer fechada por tempo indeterminado.

Outro acidente

Doze dias antes, um acidente no Arizona derramou uma enorme quantidade de produto tóxico e cancerígeno na cidade de Palestina Oriental após um trem de carga descarrilar.

Moradores da cidade deixaram as próprias casas, mas foram autorizados a retornar. Apesar disso, muitos evitaram por conta da notícia do surgimento de peixes mortos na região.

O trem tinha 150 vagões e 50 deles saíram do trilho, sendo que 20 desses carregavam produtos perigosos. Segundo a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, o impacto no meio ambiente foi mínimo.