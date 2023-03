Empresário Marcos Marinho é morto a tiros em restaurante em Feira de Santana, na Bahia

O influenciador e empresário Marcos Edilho Pereira Marinho foi morto a tiros, neste domingo (12), em Feira de Santana, na Bahia. Os suspeitos do crime abordaram e mataram o homem quando ele estava em um restaurante na Avenida Fraga Maia. As informações são do g1.

Marcos Marinho acumulava um milhão de seguidores no Instagram e administrava uma empresa de marketing e consultoria. Segundo a Polícia, a vítima estava acompanhado da esposa. Ainda de acordo com a corporação, o crime aconteceu por volta das 15h30.

A vítima foi atingida com tiros na cabeça, tórax e abdome. Os suspeitos chegaram ao restaurante em um carro picape. A Polícia Civil informou que ainda não há motivação do crime. Pouco antes de morrer, Marcos publicou um stories da refeição que estava fazendo no local.

Legenda: Influenciador e empresário postou fotos da comida momentos antes de morrer Foto: Reprodução/Instagram

QUEM É MARCOS MARINHO

Influenciador e empreendedor, Marcos Marinho possui um milhão de seguidores do Instagram. Marcos produzia conteúdo sobre viagens e dicas de consultoria. Ele administrava uma empresa de consultoria empresarial com 12 anos de atuação. Marcos Marinho deixa dois filhos e uma esposa.