Carro afunda em via de Salvador após rompimento de tubulação; veja vídeo

Um carro afundou em Salvador, na Bahia, após o rompimento de uma tubulação em uma via completamente alagada nesta quinta-feira (16). O caso ocorreu na avenida Reitor Miguel Calmon, no bairro do Garcia, e o vídeo do momento mostra um homem e uma mulher em cima da parte frontal do carro enquanto ele afunda na água.

O local é um ponto importante de passagem de veículos para os foliões acessarem o circuito Osmar, no Campo Grande, e Dodô, na Barra Ondina, durante o Carnaval em Salvador.

Veja as imagens:

Além do vídeo do carro submerso, outros registros compartilhados nas redes sociais mostraram a dificuldade dos motoristas para atravessar o local. Galhos de plantas foram colocados para evitar que os motoristas caíssem em buracos, justamente pela falta de visibilidade por conta da água.

Conserto na tubulação

Segundo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), o rompimento de uma tubulação grande na via causou o alagamento. Providências estão sendo tomadas para ressarcir as vítimas pelos prejuízos com o veículo.

Para solucionar o problema, 16 bairros terão o abastecimento de água interrompido para o conserto da tubulação nesta quinta (16). O serviço só será retomado gradativamente a partir das 17h.

Veja os bairros de Salvador afetados: