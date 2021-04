Agência bancária é destruída durante ataque criminoso em Salvador

Criminosos atacaram e explodiram uma agência do Banco do Brasil, durante a madrugada desta terça-feira (13), no bairro Porto Seco Pirajá, em Salvador, Bahia. O prédio ficou completamente destruído e cédulas de dinheiro manchadas ficaram espalhadas pelo local.

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe da 47ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foi acionada, por volta das 3h, com denúncias da explosão e de disparos de arma de fogo na região. Não há informações sobre feridos e nem qual é o valor da quantia subtraída pelo grupo.

Os agentes de segurança, com apoio da 50ª CIPM e das Rondas Especiais (Rondesp) Central, realizaram diligências para captura dos suspeitos, mas até a publicação dessa matéria, ninguém foi preso.

Estilhaços e materiais da agência ficaram espalhados pela via no entorno, após o impacto da explosão. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou perícia no local.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) já estiveram na agência, mas não é possível informar detalhes sobre o caso.

De acordo com dados do Sindicato dos Bancários da Bahia, em entrevista ao A Tarde, desde o dia 26 de março até esta terça-feira, pelo menos cinco agências bancárias foram alvos de ações criminosas na capital baiana.