Os carros seminovos mais desejados pelos cearenses em 2021; veja lista

Ao contrário do comportamento da venda de veículos novos, o Toyota Corolla foi o seminovo mais desejado pelos cearenses em 2021. De acordo com o site Webmotors, portal de negócios automotivos do Santander, o sedã superou em 26% o segundo lugar, o Chevrolet Onix.

A pesquisa, enviada com exclusividade ao Diário do Nordeste, mostra ainda que a montadora japonesa tem outros dois modelos na lista de favoritos: Hilux e SW4.

No site Webmotors, o Corolla também foi o preferido da maioria dos nordestinos.

Modelos hatch

No ranking dos 10 mais desejados, os veículos de modelo hatckback lideram a preferência dos cearenses. Além do Onix, o Gol, Palio e Uno, por exemplo, são alguns dos automóveis mais procurados.

A pesquisa se baseia no número de leads, ou seja, a oportunidade real de concretizar o negócio, que cada modelo obteve entre janeiro e dezembro do ano passado.

Veja o ranking