Conheça 10 opções de carros de até R$ 30 mil

Consumidores que não abrem mão de algumas comodidades, mas têm o orçamento limitado, podem encontrar carros usados de até R$ 30,9 mil. Levantamento feito pelo Auto Esporte, com dados da KKB, empresa espacializada em precificação de veículos, aponta alternativas a partir R$ 23,7 mil.

Os modelos selecionados foram produzidos entre 2004 e 2012. As opções vão de carros populares a sedãs médios. Veja lista:

O Ford Ka 1.6 2011 é o mais barato da lista: R$ 23.734

Foto: Divulgação

Peugeot 307 Feline 2.0 2009 pode ser encontrado por R$ 24.121

Foto: Divulgação

Renault Logan Expression 1.6 2011 é o terceiro veículo mais barato: R$ 25.217

Foto: Divulgação

Volkswagen Gol G5 Power 1.6 2011 custa R$ 27.012

Foto: Divulgação

Com R$ 28.398, é pode-se comprar um Chevrolet Astra Sedan Elegance 2.0 2009

Foto: Divulgação

O Fiat Uno Vivace 1.0 2P 2014 é vendido por R$ 28.619

Foto: Divulgação

Honda Fit LX 1.4 flex 2007 é cotado a R$ 29.110

Foto: Divulgação

Nissan March 1.0 S 2013: R$ 29.837

Foto: Divulgação

Para quem busca sedã médio, o Toyota Corolla XE-i 1.8 2004 por ser encontrado R$ 30.527

Foto: Divulgação

O mais caro da lista é o Fiat Siena EL 1.0 2012, vendido por R$ 30.900

Foto: Divulgação

Telegram

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste