Novo Jeep Renegade 2022 chega ao mercado; saiba preços, versões e o que mudou

O novo Jeep Renegade ganhou novidades na linha 2022 que promete entregar um visual reestilizado e alto desempenho. Fabricado no Polo Industrial de Goiana, em Pernambuco, o SUV chega ao mercado com motor turbo flex T270 de até 185 cv e em quatro versões: Sport, Longitude, Trailhawk e a novidade Série S. O preço do veículo varia de R$ 123.990 a R$ 163.290.

Agora, o T270, já usado nos novos Jeep Compass e Commander, estará disponível com dois tipos de tração: 4x2 com transmissão automática de 6 marchas, 4x4 com reduzida e transmissão de 9 velocidades.

A atualização de estilo traz mudanças no design da dianteira e traseira, com novos pára-choques frontais e traseiros, além de novo desenho da grade e novos faróis e lanternas Full LED. O modelo também vem com alterações na lateral com novas rodas e retrovisores.

Legenda: As novas rodas de liga-leve têm de 17” a 19”, com desenho atrelado à proposta de cada versão Foto: Divulgação

Segurança

O grande destaque fica pela frenagem autônoma de emergência (AEB), que faz um monitoramento contínuo do tráfego à frente. Quando é detectado o risco de colisão com outros veículos, o Renegade emite um alerta sonoro e visual ao motorista. Se não houver nenhuma ação, o sistema aciona automaticamente os freios, reduzindo o impacto da colisão ou até impedindo uma batida.

Todas as versões também terão um detector de fadiga, que analisa diversos parâmetros do veículo, como o tempo de viagem, e sugere ao condutor uma parada para descanso sempre que é identificado o risco de sonolência ao volante.

O monitor de veículos no ponto cego (BSM) usa sensores nas laterais do Renegade para alertar o motorista, por meio de luzes nos retrovisores, da presença de carros ao redor em pontos que podem não ser vistos pelo condutor.

Preços e versões

Sport: R$ 123.990

Longitude: R$ 138.990

Série S: R$ 163.290

Trailhawk: R$ 163.290



Legenda: O para-choque frontal ficou mais robusto e com linhas fortes cruzando a peça horizontalmente Foto: Divulgação

Os primeiros mil clientes que comprarem o Novo Jeep Renegade ganharão um "welcome kit" composto por uma caixa de som e copo retrátil que virão em um estojo exclusivo. Para completar, os proprietários terão ainda direito a uma corrente militar personalizada (dog tag).

Todos os modelos virão com motor T270 de até 185 cv, controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, sistema multimídia com integração Android Auto e Apple CarPlay sem fio, faróis Full LED, frenagem autônoma de emergência, alerta de manutenção e assistente de faixa, detector de fadiga, leitor de placas e seis airbags.

As versões Sport e Longitude têm câmbio automático de seis marchas e transmissão 4x2 com Traction Control +. A nova versão S oferece tração 4x4 e câmbio automático de nove marchas e seletor de terreno com quatro modos de condução. Por fim, a Trailhawk completa o catálogo com a melhor capacidade fora-de-estrada do segmento, assegurada pelo selo Trail Rated, com tração 4x4, câmbio de nove marchas e seletor de terreno com cinco configurações.

Cores do novo Jeep Renegade

O Novo Jeep Renegade será oferecido em sete cores, sendo três novas para o modelo: Granite Crystal, Cinza Sting e a marcante Punk’N Orange, exclusiva da versão Trailhawk. Esse tom de laranja faz uma homenagem tanto à cor de lançamento mundial do modelo quanto ao tom disponível no Jeep Wrangler. As outras quatro tonalidades são: Branco Polar, Prata Billet, Azul Jazz e Preto Carbon.