Test-drive de Ferrari rara de R$ 16,6 milhões acaba com carro destruído na Holanda

Um test-drive com uma Ferrari acabou com um prejuízo que poderia ser estimado em quase R$ 16,6 milhões na região de Baarn, na Holanda, na manhã da última terça-feira (18). O motorista que estava no comando do veículo, um modelo Enzo, perdeu o controle em alta velocidade e bateu em uma árvore.

Destruído, o carro ficou sem duas rodas, teve os airbags acionados, mas continuou com o motor V12 e o chassi em boas condições.

Apesar das imagens e de algumas informações sobre o acidente terem circulado nas redes sociais, um porta-voz da concessionária Kroymans Ferrari preferiu não comentar o acidente.

Atualmente, o valor do carro, criado em homenagem ao dono da Ferrari, é de US$ 2 e 3 milhões, algo em torno de R$ 11 e R$ 16,6 milhões. O modelo foi fabricado entre 2002 e 2004, com apenas 400 exemplares.