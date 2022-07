Novo Hyundai HB20 2023 é lançado; veja visual e preços

A Hyundai apresentou oficialmente nesta semana o novo HB20, com design remodelado e preços que podem chegar a R$ 114.390, segundo informações da revista Autoesporte. A linha 2023 apresenta mudanças significativas principalmente na dianteira e traseira do veículo.

O modelo aposta em linhas horizontais, com faróis retangulares, nivelados na altura da primeira sessão da grade bipartida. As setas foram posicionadas próximas aos faróis de neblina.

Na traseira, novas lanternas interligadas foram instaladas, com iluminação apenas nas extremidades. Mudaram também o recorte da tampa do porta-malas e o para-choque traseiro, que também recebe as luzes de seta.

Legenda: Na traseira, novas lanternas interligadas foram instaladas, com iluminação apenas nas extremidades. Foto: Divulgação

A nova linha do HB20 traz o modelo nas configurações Sense, Comfort e Limited, com motor 1.0 aspirado de 80 cv e 10,2 kgfm de torque, e câmbio manual de cinco marchas; e Comfort, Platinum e Platinum Plus, com motor 1.0 turbo de 120 cv e 17,5 kgfm de torque, e câmbio manual ou automático, ambos de seis marchas.

Todas as opções oferecem seis airbags, controles de estabilidade e tração, sinalização de frenagem de emergência e assistente de partida em rampa. A central multimídia de oito polegadas oferece conexão para Android Auto e Apple CarPlay sem fio.

Preços do Hyundai HB20

O HB20 chega para vendas com valor inicial de R$ 76.690 na versão 1.0 Sense manual e ate R$ 114.390 o modelo Platinum Plus 1.0 turbo AT. Confira versões e valores abaixo:

Sense 1.0 MT - R$ 76.690

Comfort 1.0 MT - R$ 79.990

Limited 1.0 MT - R$ 85.490

Comfort 1.0 turbo MT - R$ 93.790

Comfort 1.0 turbo AT - R$ 99.390

Platinum 1.0 turbo AT - R$ 105.390

Platinum Plus 1.0 turbo AT - R$ 114.390