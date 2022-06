Hyundai HB20 2023 tem design vazado antes do lançamento; veja detalhes

O Hyundai HB20 passará por uma terceira remodelação e o lançamento da linha 2023 estava prevista para julho, mas o design do automóvel foi vazado. Nessa quarta-feira (29), imagens que mostram a dianteira e a traseira do carro foram divulgadas na internet.

As fotos parecem terem sido feitas de um dos pátios da fábrica de Piracicaba, Interior de São Paulo, e nelas é possível observar que o novo HB20 deve seguir a estética adotada em outros desenhos, pelo menos na parte da frente. As informações são da revista Autoesporte.

O novo modelo deve ter faróis menos recortados, já a grade é dividida em duas partes por uma barra da mesma cor da carroceria do hatch. Na parte inferior, a grade deve ser ainda mais larga, não escondendo a inspiração no novo Tucson.

Legenda: Dianteira do novo veículo (à esquerda) traz algumas mudanças em relação ao modelo 2022 (à direita) Foto: reprodução e divulgação

É possível enxergar as linhas do SUV médio também no design da traseira do HB20, que deve ser unida por uma barra plástica vermelha.

Legenda: Parte de trás do veículo mostra inspiração em outro modelo da Hyundai, o SUV médio Tucson Foto: reprodução

Em relação ao motor, conforme a publicação, o modelo 2023 deve manter o atual e, em seguida, aposentar o 1.6 aspirado. Nas opções de entrada, com aspiração natural, são 82 cavalos e 10,2kgmf. Com turbo, a potência e torque aumentam para 120 cavalos e 17,5 kgfm.

Nos dois deve ser possível acoplar o motor a uma caixa manual de cinco marchas, já as versões turbo devem vir com câmbio automático de seis.

