Nova Yamaha Fazer é lançada no Brasil; veja fotos e preço

A Yamaha Fazer FZ15 ABS 2023 foi apresentada, nessa terça-feira (23), ao Brasil. O modelo tem motor 150 cc e chega ao mercado com opções a partir de R$ R$16.990.

A motocicleta é pioneira ao oferecer farol com projetor, luz de posição e lanterna traseira de LED, freio ABS na dianteira, freios a disco nas duas rodas, suspensão monocross, pneus largos e painel completo digital. Conforme a companhia japonesa, ela é "ideal para quem busca uma moto para o dia a dia com visual diferenciado, tecnologia e segurança".

Legenda: Motocicleta conta com freio ABS na dianteira e freios a disco nas duas rodas Foto: divulgação

Os interessados em adquirir o novo modelo podem acessar o site da Yamaha ou procurar uma das 480 concessionárias e pontos de venda da marca no País.

Design e conforto

Disponível em três cores — azul, vermelho e preto —, a nova Yamaha tem um visual robusto, como FZ FI indiana, mas com uma repaginada para o mercado brasileiro. Um dos diferenciais do modelo é o layout que coloca o contato da chave na frente do tanque de combustível ao invés de próximo ao painel.

O painel multifunção 100% digital é o mais completo da categoria, conforme a companhia. A novidade tem iluminação em led e fundo do tipo blackout, contrastando as informações no display, facilitando a leitura.

Legenda: Painel mostra indicador de marcha, marcador do nível de combustível, conta-giros, velocímetro, entre outras funcionalidades Foto: divulgação

O equipamento traz ainda indicador de marcha, marcador do nível de combustível, conta-giros, velocímetro, hodômetro total e dois parciais, relógio e as luzes indicadoras do sistema de ABS, do sistema Blueflex, de funcionamento de sistema de injeção e de piscas, farol alto e neutro.

Na parte do conforto, os pontos de apoio do motorista — guidão, pedaleiras e banco —, estão dispostos para permitirem uma condução relaxada. Em dois níveis, comprido e largo, o assento do modelo tem ergonomia no encaixe das pernas junto ao tanque e para a garupa, que conta com alça em alumínio e pedaleiras posicionadas, e posicionado a 790 mm do solo.

Legenda: Banco está posicionado a 790 mm do solo Foto: divulgação

Fabricado em aço, o chassi do tipo Diamante é leve e resistente a torções. Já as suspensões são mais robustas que às que equipam as motocicletas até 160 cc disponíveis no mercado, conforme a Yamaha.

Na dianteira, os tubos internos dos amortecedores são reforçados. Na traseira, a novidade é a suspensão do tipo monocross — inédita na categoria com curso de 120 mm e ajuste de pré-carga da mola em sete níveis de rigidez.

Motor da Yamaha Fazer FZ15 ABS

A motocicleta é equipada com um motor de 150 cc, mesmo usado em modelos como Factor 150, Fazer 150 e Crosser 150 ABS. O equipamento tem a potência máxima de gerar 12,2 cv quando abastecido com gasolina, e 12,4 cv com etanol.

Abastecimento do modelo pode ser feito com gasolina, etanol, ou a mistura de ambos em qualquer proporção.

