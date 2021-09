Motos usadas têm valorização de até 38% em 2021; confira principais modelos

Assim como os automóveis, as motocicletas seminovas passam por um fenômeno atípico de valorização. Levantamento feito pela Webmotors em exclusividade ao Diário do Nordeste mostra que a valorização no Ceará chegou a 25,07%.

No Nordeste, a valorização apontou 31,53%, enquanto que no País o índice é de 38,02%. Os dados são referentes a janeiro e julho de 2021.