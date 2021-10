Atendimento de inscritos na CNH Popular no Ceará começa no dia 28; veja cronograma

Com mais de 99% das vagas preenchidas em todo o Ceará nesta quarta-feira (20), o programa Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Popular já marcou a primeira leva de atendimentos para iniciar o processo dos inscritos. Cronograma começa a partir do próximo dia 28 de outubro e vai até 3 de novembro, contemplando 26 municípios.

As informações foram publicadas pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado (Detran-CE). O órgão pontua que as pessoas inscritas devem checar o andamento de suas solicitações no site, a fim de regularizar pendências que possam existir.

Por meio da janela "Acompanhe sua inscrição", as pessoas devem conferir os seguintes status: "em análise", "aprovado" ou "pendente". Quem estiver com "pendente", ou seja, em falta de documentações, deve finalizar o processo até as 23h59 de segunda-feira (25).

Veja o primeiro cronograma de atendimentos da CNH Popular no Ceará:

28 de outubro

Guaramiranga

Santa Quitéria

Pereiro

Mombaça

Aurora

29 de outubro

Eusébio

Ipu

Icó

Senador Pompeu

Mauriti

Novo Oriente

30 de outubro

Icó

Horizonte

Croatá

Pedra Branca

Brejo Santo

Ipueiras

31 de outubro

Horizonte

Granja

Várzea Alegre

Boa Viagem

Jardim

Monsenhor Tabosa

1º e 2 de novembro

Iguatu

3 de novembro

Acopiara

Critérios

Conforme o Detran-CE, o início dos atendimentos segue critérios quantitativos, considerando o número proporcional de habitantes dos municípios em relação à população do Estado, além de indicadores classificatórios e de proporção.

Confira como são as escolhas:

1. Quantitativo (Define a quantidade de vagas que cada município terá disponível)

Número total da população do Estado, exceto Fortaleza, dividido proporcionalmente pelo número de habitantes de cada município.

2. Classificatório (Define a ordem de atendimento dos municípios)

Referente à regulamentação do município junto ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), conforme prevê o art. 24 do Código Nacional de Trânsito (CTB).

2.1 Municípios com trânsito municipalizado

2.2 Municípios em processo de municipalização

2.3 Municípios que ainda não iniciaram o processo de municipalização

3. Proporção

Número de cidadãos habilitados do referido município X Número de veículos registrados no referido município

25 mil vagas

Segundo o Detran, todos os 184 municípios do Ceará receberão a CNH Popular, com 25 mil vagas. No entanto, o número de oportunidades será proporcional à população de cada. Em Fortaleza, serão 5 mil vagas.

Para o Interior, foi estabelecido o quantitativo de uma habilitação para cada 326 habitantes, totalizando 20 mil vagas para 183 municípios cearenses.

Segundo o governador Camilo Santana divulgou em live nessa terça-feira (19) — ocasião em que 98,21% das vagas haviam sido preenchidas —, em 2022, haverá um "segundo pacote" do programa.