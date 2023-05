Quatro crianças morrem em incêndio na casa onde dormiam em Canapi (AL)

Quatro crianças morreram durante um incêndio na casa em que dormiam, em Canapi, no interior do Alagoas, na madrugada de domingo (14). Os primeiros indícios são de que um curto-circuito em um ventilador portátil que estava no quarto iniciou o fogo.

As mães das crianças - um menino de 9 anos e três meninas de 7, 6 e 4 anos - estavam na casa, mas, também dormiam e não conseguiu evitar as mortes. Segundo a Polícia Civil, a posição em que os corpos foram encontrados indica que o menino de 9 anos tentou salvar as demais vítimas.

"Ele estava abraçado com duas das meninas, como se tivesse tentando protegê-las das chamas. A quarta vítima, também do sexo feminino, estava caída ao lado dele, demonstrando que ele ainda tentou salvá-la", disse o perito Clisney Omena à TV Globo em Alagoas.

A posição do ventilador, próximo à porta, teria dificultado a fuga das crianças. Devido ao estado dos corpos das vítimas, não foi possível identifica-los por impressão digital ou pela arcada dentária.

O reconhecimento será feito a partir de material genético delas e dos familiares e, só depois, os corpos serão liberados para sepultamento.

Curto-circuito

Duas as crianças são filhos de Lucas Santana, que frequenta uma igreja evangélica de Canapi. Santana, a mulher e os filhos foram ao culto, na noite de sábado (13), e ao final convidaram o pastor Aldo, a mulher e as duas filhas dele para irem à sua casa.

O pastor recebeu um pedido de ajuda de uma pessoa que estava passando mal em Santana do Ipanema, município a 45 quilômetros de Canapi. Aldo e Santana foram até lá, enquanto as crianças e as mulheres dormiam na casa de Santana - as quatro crianças em um quarto e as mulheres em outro.

Durante a madrugada, o incêndio - possivelmente causado por curto-circuito no ventilador, segundo avaliação preliminar da Polícia Civil - tomou conta do quarto e matou as quatro crianças por asfixia e carbonização. Quando as mulheres acordaram, o fogo já havia tomado conta do local.

A Polícia Civil de Canapi investiga o caso, para saber se alguém será responsabilizado criminalmente pela morte das crianças. A prefeitura de Canapi decretou luto oficial por três dias no município.