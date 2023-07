Irmãos de 11 e 16 anos morrem afogados em praia de Alagoas

Dois irmãos morreram afogados em uma praia de Maragogi, no Alagoas, na última segunda-feira (17). Os adolescentes, de 11 e 16 anos, foram encontrados abraçados.

Eles estavam acompanhados do pai e do primo, que foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros, segundo reportado pelo uol. A família, natural de Sergipe, morava em São Paulo e chegou em Maragogi no domingo (16).

Testemunhas apontam que uma onda atingiu o grupo e eles foram levados pela correnteza. O pai dos meninos chegou a salvar o sobrinho.

Os irmãos submergiram e foram encontrados a uma profundidade de 5 metros no mar. O coronel Clemens, comandante dos Bombeiros, aponta que a família pode ter entrado no mar raso, mas foi surpreendida com a maré enchendo.

Os adolescentes serão sepultados no município de Tomar do Geru (SE).