Quadrilha que trocou etiquetas de malas de brasileiras presas na Alemanha é alvo de operação da PF

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (18), uma operação para prender 18 pessoas ligadas a um esquema de tráfico de drogas por meio da troca de etiquetas de bagagens no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

Até a começo da tarde, 16 pessoas já haviam sido presas e duas estavam foragidas, segundo a PF. Além das prisões, estão sendo cumpridos 27 mandados de busca e apreensão por meio da ofensiva, batizada de Operação Colateral II.

Em março deste ano, duas brasileiras foram presas injustamente na Alemanha em razão da atuação da quadrilha. A prisão, que durou 38 dias, ocorreu após as autoridades do país europeu encontrarem cocaína em malas com os nomes delas.

Elas foram inocentadas após a PF comprovar a troca de etiquetas e enviar as provas às autoridades alemãs.

Mandantes do crime

Ainda conforme a PF, entre os presos estão os mandantes do crime, responsáveis não apenas pelo envio de mais de 120 quilos de cocaína para a Europa, mas por outros eventos de tráfico internacional através do Aeroporto Internacional de Guarulhos.

A ofensiva também prendeu três integrantes do grupo criminoso, responsáveis pelo envio da cocaína que resultou na prisão das brasileiras. Os executores também teriam enviado a droga em outras duas oportunidades, uma para Portugal, em outubro de 2022, e outra para a França, em março deste ano.

As 16 ordens de prisão cumpridas foram de caráter preventivo, enquanto os alvos de mandado de prisão temporária seguem foragidos.