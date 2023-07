Blogueira é presa em Manaus suspeita de assaltar loja e planejar morte de ex-patroa

A blogueira Chrysline Paola Oliveira Gaia, de 31 anos, foi presa por suspeita de orquestrar um assalto e encomendar a morte da ex-patroa em Manaus, nessa segunda-feira (17). A empresária não foi morta, mas acabou sendo agredida pelo grupo supostamente contratado por Gaia, que tem 415 mil seguidores no Instagram, além da conta verificada.

Ela está em investigação por planejar um roubo a uma loja de roupas no centro da capital manauara no dia 8 de junho. Junto a Paula Oliveira Gaia foram presas ainda Denick Harley Feitoza Barata, 28, Oyama Brendon Lopes de Souza, 21, e Manuela Nayara Afonso Conde, 26 anos. As informações são do g1.

Gaia era funcionária do gabinete do deputado estadual Sinésio Campos (PT), segundo o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL) da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). Ela ganhava um salário de R$ 1.854,80.

O deputado Sinésio Campos informou, em nota, que Paola Gaia, teve a exoneração solicitada do cargo.

Entenda o crime

Conforme a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), o grupo invadiu o empreendimento na Rua Sulamita portando armas e exigindo dinheiro. Eles agiram de forma violenta e chegam a derrubar uma mulher no chão. A dona da loja foi agredida com socos, tapas e pontapés. Algumas das vítimas foram trancadas no banheiro da loja.

Segundo fontes policiais, a blogueira presa tinha informações privilegiadas da loja, pois ajudou a proprietária a organizar um bazar no local. Ela teria facilitado a entrada dos criminosos.

A mercadoria roubada foi repassada a Manuela Conde, que também é ex-funcionária da dona da loja, e esposa de Denick Harley. Os dois também foram presos.

Chrysline Paola, Denick e Oyama vão ser indiciados por roubo qualificado, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa. Já Manuela, pode responder por receptação qualificada. Uma outra pessoa ainda é procurada por participação na ação criminosa.