Homem dado como morto é encontrado com vida em funerária no Paraná

Um homem de 57 anos dado como morto em um hospital, foi encontrado com vida em uma funerária na cidade de Umuara, nessa segunda-feira (17). A Polícia Civil do Paraná e o hospital irão investigar o caso.

Conforme o g1, a Umuprev, empresa que presta o serviço funerário, recebeu o corpo do homem após o Hospital Nossa Senhora Aparecida atestar o óbito do paciente.

Antes de iniciar a preparação do corpo para o velório, foi identificado sinais vitais e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O homem foi socorrido e encaminhado novamente para o Hospital Nossa Senha Aparecida.

O Hospital informou que os profissionais de saúde envolvidos com o paciente foram afastados e "uma sindicância para apuração dos fatos está sendo aberta". A unidade também informou que se solidariza com familiares do homem. O homem segue hospitalizado. Um inquérito da Polícia será aberto.