População socorre pedestre que ficou debaixo de caminhão em acidente entre viatura e caminhão no RJ

Uma viatura da Polícia Militar avançou o sinal vermelho e colidiu com um caminhão no Centro do Rio de Janeiro, na última segunda-feira (17). O veículo de grande porte caiu sobre um pedestre, que foi parar debaixo do transporte e precisou ser retirado por moradores, antes mesmo da chegada do resgate. Ao todo, nove pessoas ficaram feridas.

A batida fez ainda com que o caminhão atingisse um outro carro e que a viatura da PM colidisse com um micro-ônibus. Segundo os bombeiros, todos os feridos foram encaminhados ao Hospital Municipal Souza Aguiar, também no centro da cidade carioca.

Os dois policiais militares que estavam a bordo da viatura foram socorridos e levados ao Hospital Central da Corporação. Ainda não há informações sobre o quadro de saúde dos envolvidos.

Em entrevista concedida ao g1, Alexandre Gonçalves, motorista do caminhão, disse que cinco passageiros estavam dentro do veículo no momento do acidente. "Eu só vi um colega falando ‘ih', quando ele falou eu estava virando [o caminhão], e aí o caminhão acabou tombando. Eu não esperava, não esperava", conta Alexandre.

SOCORRO DA POPULAÇÃO

Um vídeo gravado logo após o acidente mostra o momento em que várias pessoas pararam para ajudar a levantar o caminhão e puxar a vítima, identificada como Igor Tang dos Reis, de 26 anos.

Na gravação, é possível ouvir o desespero de algumas pessoas com a presença do homem embaixo do baú do caminhão. "Um caminhão se chocou com um carro de polícia e matou o cara. O cara tá aqui de embaixo. O caminhão virou em cima do cara", disse uma testemunha ao g1.

Poucos instantes depois, dezenas de pessoas se juntaram para ajudar a levantar o veículo que estava por cima do rapaz. Após ser puxado, Igor é visto com a roupa rasgada e com alguns ferimentos. Ele também foi levado para o Hospital Souza Aguiar e precisará passar por uma cirurgia no ombro. Não há previsão de alta.