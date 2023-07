Homem é encontrado morto após ser filmado bebendo cachaça para ganhar aposta

Após aparecer bebendo uma garrafa inteira de cachaça em uma gravação, um trabalhador rural foi encontrado morto em um bar, no município de Santo Antônio do Rio Verde, em Goiás. A ação, ocorrida no último domingo (16), teria sido parte de uma aposta, de acordo com informações do G1.

Conforme relatado por uma testemunha ouvida pelo site, o homem, de 42 anos, teria concordado em ingerir 1 litro da substância em troca de duas caixas de cerveja.

Para a Polícia Militar, o dono do bar onde o homem estava revelou que a vítima estava bebendo com amigos há um certo tempo, quando decidiu deixar o local para se deitar na calçada, de onde não levantou mais.

Registrado como “morte natural”, o caso não deve ser investigado por enquanto, de acordo com o delegado David Felício. Com a falta de evidências criminais, familiares do homem foram orientados a acionar o Serviço de Verificação de Óbito (SVO) para o recolhimento do corpo, que foi encontrado na calçada.