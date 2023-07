Médica vítima de agressão denuncia que era única profissional em plantão com 60 pacientes

A médica Sandra Lúcia Bouyer Rodrigues utilizou as redes sociais para desabafar após ser agredida com socos e chutes por pai e filha enquanto trabalhava no plantão do Hospital Municipal Francisco da Silva Telles, em Irajá, no Rio de Janeiro. Na publicação, a médica alega que estava sozinha no plantão com cerca de 60 pacientes internados e sem segurança. A dupla foi presa em flagrante por homicídio doloso, na madrugada de domingo (16), pois uma idosa de 82 anos ficou sem atendimento devido às agressões a profissional de saúde.

"Tenho mais de 30 anos de atuação na Saúde do Município. Com orgulho. Nessa madrugada, fui vítima da precariedade e insegurança dos trabalhadores na Saúde. Agredida fisicamente por um homem que não soube ouvir, sem nenhum segurança", iniciou.

A profissional finalizou o desabafo contando sobre os ferimentos sofridos no domingo (16). "Resultado 5 pontos na boca, equimose, arranhões, polícia, delegacia, IML. E tudo isso assumindo um plantão sozinha com mais de 60 pacientes internados", concluiu no Facebook.

Sandra Lúcia foi agredida por pai e filha, identificados como André Luiz do Nascimento Soares e Samara Kiffini do Nascimento Soares, que chegaram à unidade hospitalar procurando atendimento para um corte em um dedo da mão esquerda.

‘Um band-aid resolveria o caso dele’, diz delegado

O delegado responsável pelo caso Geovan Omena, disse ao jornal O GLOBO que ficou surpreso com a agressividade da dupla. "Quando tem um caso de vida ou morte, a gente até entende a pessoa ficar desesperada pelo atendimento. Nada justifica a agressão. No caso ele tinha um corte no dedo. Um band-aid resolvia o caso dele a noite toda", disse.

Ainda conforme a Polícia, a médica estava em atendimento quando escutou a confusão e foi ver o que estava ocorrendo, a partir daí, as agressões começaram.

André Luiz só parou as agressões após a chegada da Polícia. "Quando Samara, filha do André, tomou conhecimento que iria permanecer presa, ela virou para a média e disse: 'você toma cuidado que você está marcada, quando eu sair, vou lá e te matar de porrada'. Os dois não possuem passagem pela polícia, mas nada justifica as agressões que fizeram", completou Omena.

'Minha mãe era muito amada', diz filha de idosa morta em sala vermelha

A família da idosa Arlene Marques da Silva esteve no Instituto Médico Legal (IML) nesta segunda-feira (17). Elaine Marques, 52 anos, filha de Arlene, contou que havia esperança de levar a mãe para a casa nesta semana.

"Não justifica um cortezinho no dedo tirar a vida de uma pessoa na sala vermelha. Podem achar pequeno, pouco isso, mas a gente não acha. Minha mãe era muito amada, querida pelos filhos e bem tratada para morrer dessa forma", disse.

Legenda: Idosa de 82 morreu na sala vermelha de hospital enquanto médica era espancada com socos e chutes Foto: Reprodução

Elaine acredita que a mãe passou mal com o susto e morreu por isso. "Ele (André Luiz) entrou na sala simulando que estava armado. Todo mundo saiu correndo. Um paciente com bolsa de colostomia correu e se escondeu no banheiro. Foi o que me contaram. Minha mãe quando viu aquilo começou a passar mal na cama e não pôde ser atendida porque estavam socando a cara da médica", disse.

Arlene deixou oito filhos e 38 netos e bisnetos. " A gente é muito apaixonado pela minha mãe. Ela já estava se recuperando. Só quero justiça", disse.